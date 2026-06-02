Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec
Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec dimanche 2 août 2026.
Guilvinec
Festival littéraire En mer, en livre
1 rue Jean Baudry Guilvinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-02
Une quinzaine d’auteurs et la librairie De L’encre à l’Ecran seront présents.
Récits maritimes Rencontres, dédicaces, lectures, ateliers d’écriture…
Romans, essais, carnets de voyages, BD et littérature jeunesse.
Le Festival a lieu aussi à l’Hatelier sur la terrasse panoramique. .
1 rue Jean Baudry Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 59 94 25
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English :
L’événement Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden
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