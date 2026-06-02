Guilvinec

Festival littéraire En mer, en livre

1 rue Jean Baudry Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-02

Une quinzaine d’auteurs et la librairie De L’encre à l’Ecran seront présents.

Récits maritimes Rencontres, dédicaces, lectures, ateliers d’écriture…

Romans, essais, carnets de voyages, BD et littérature jeunesse.

Le Festival a lieu aussi à l’Hatelier sur la terrasse panoramique. .

1 rue Jean Baudry Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 59 94 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden