Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec

Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec dimanche 2 août 2026.

Adresse : 1 rue Jean Baudry

Ville : 29730 Guilvinec

Département : Finistère

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif :

Guilvinec

Festival littéraire En mer, en livre

1 rue Jean Baudry Guilvinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-02

Une quinzaine d’auteurs et la librairie De L’encre à l’Ecran seront présents.
Récits maritimes Rencontres, dédicaces, lectures, ateliers d’écriture…
Romans, essais, carnets de voyages, BD et littérature jeunesse.

Le Festival a lieu aussi à l’Hatelier sur la terrasse panoramique.   .

1 rue Jean Baudry Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 59 94 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival littéraire En mer, en livre Guilvinec a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Destination Pays Bigouden

À voir aussi à Guilvinec (Finistère)