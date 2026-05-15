Charentonnay

Festival Lune et l’Autre

La Bernière Charentonnay Cher

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Un festival exceptionnel au cœur de la campagne pour partager 3 jours de spectacles, de musique et de convivialité dans un lieu unique la Bernière ! Ferme artistique collaborative

Programme et billet sur helloasso.com

Ateliers participatifs et animations enfants et adultes

théâtre, musique & chanson, conte et percussions

Buvette, chapiteau, bistronomique, crêperie 10 .

La Bernière Charentonnay 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 36 69 00 contact@laberniere.eu

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English :

An exceptional festival in the heart of the countryside to share 3 days of shows, music and conviviality in a unique venue: La Bernière! Collaborative artistic farm

Program and tickets on helloasso.com

L’événement Festival Lune et l’Autre Charentonnay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry