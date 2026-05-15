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Festival Lune et l’Autre Charentonnay

Festival Lune et l’Autre Charentonnay

Festival Lune et l’Autre Charentonnay vendredi 5 juin 2026.

Adresse : La Bernière

Ville : 18140 Charentonnay

Département : Cher

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 10 10 60 10 Tarif de base plein tarif

Charentonnay

Festival Lune et l’Autre

La Bernière Charentonnay Cher

Tarif : 10 – 10 – 60 EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-05

Un festival exceptionnel au cœur de la campagne pour partager 3 jours de spectacles, de musique et de convivialité dans un lieu unique la Bernière ! Ferme artistique collaborative
Programme et billet sur helloasso.com
Ateliers participatifs et animations enfants et adultes
théâtre, musique & chanson, conte et percussions
Buvette, chapiteau, bistronomique, crêperie 10  .

La Bernière Charentonnay 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 36 69 00  contact@laberniere.eu

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English :

An exceptional festival in the heart of the countryside to share 3 days of shows, music and conviviality in a unique venue: La Bernière! Collaborative artistic farm
Program and tickets on helloasso.com

L’événement Festival Lune et l’Autre Charentonnay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Loire en Berry

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