Journée Bio à la Ferme Charentonnay
Journée Bio à la Ferme Charentonnay dimanche 24 mai 2026.
Charentonnay
Journée Bio à la Ferme
Charentonnay Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Marché bio de producteurs. Restauration
Buvette Sets musicaux
.
Charentonnay 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 67 32 21 bioberry@bio-centre.org
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English :
Organic farmers’ market. Catering
Refreshment bar Musical sets
L’événement Journée Bio à la Ferme Charentonnay a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Loire en Berry