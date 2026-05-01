Charentonnay

Journée Bio à la Ferme

Charentonnay Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Marché bio de producteurs. Restauration

Buvette Sets musicaux

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Charentonnay 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 37 67 32 21 bioberry@bio-centre.org

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English :

Organic farmers’ market. Catering

Refreshment bar Musical sets

L’événement Journée Bio à la Ferme Charentonnay a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme Loire en Berry