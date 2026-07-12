Festival Lyrik Quatuor vocal Plouarzel
dimanche 12 juillet 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
Festival Lyrik Quatuor vocal
Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 16:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Nouvelle proposition pour l’édition Lyrik 2026, ce quatuor vocal propose un programme a cappella d’une grande intensité expressive.
Après avoir écouté la célèbre Chaconne de la Partita n°2 au violon, le quatuor interpète Dimitri Shostakovich (Ophelia’s Song) et John Cage (Story). Le programme explore ensuite la richesse du répertoire vocal sacré et profane “Remember me” de Didon extraite de Dido and Aeneas de Henry Purcell, les méditations chorales de Francis Poulenc (Salve Regina, O Magnum Mysterium), ou encore la ferveur mystique de John Tavener (The Lamb).
Ce voyage se prolonge vers des esthétiques plus rares, entre tradition et modernité, avec Lajos Bárdos (Libera me), des chants nordiques et contemporains, ainsi que des spirituals revisités comme Bring Me Little Water, Silvy.
Distribution Aurélie Castagnol, soprano, Christine Laizé, mezzo-soprano et violon, Renaud de Rugy, ténor, Camille Oudot, basse .
Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24
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English :
L’événement Festival Lyrik Quatuor vocal Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE
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