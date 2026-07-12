Informations pratiques

Plouarzel

Festival Lyrik Trio violon, violoncelle, voix

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Amis de longue date, les trois interprètes d’Arcomelo aiment explorer ensemble l’histoire de la musique. Après deux années auprès de Johann Sebastian Bach, ils choisissent en 2025/2026 de voyager en Italie, à la rencontre de Corelli et Vivaldi. Ce parcours s’enrichit cet été des compositions de George Frideric Handel, dont sont interprétés plusieurs airs emblématiques extraits de Serse, Rinaldo, Ariodante, Tolomeo ou Hercules, révélant toute la richesse expressive de l’opéra baroque.

Ils y ajoutent une sonate de Giuseppe Tartini sur le thème de Didon et Enée, ainsi qu’une sonate de Handel.

Distribution

Anaïs Perrin (violon)

Jean-Baptiste Valfré (violoncelle)

Christine Laizé (mezzo-soprano) .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 13 05 32 24

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English :

L’événement Festival Lyrik Trio violon, violoncelle, voix Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-17 par OT IROISE BRETAGNE