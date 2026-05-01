Festival Ma Parole ! Librairie La Distillerie. Place Vauquelin Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Festival Ma Parole ! Librairie La Distillerie.

Place Vauquelin Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle Conte animaux pour clavier mal intentionné.

Pour les enfants à partir de 7 ans.

Ça commence avec un vieux blues tout droit sorti d’une ferme du Mississipi et ça se termine par une petite Mémé qui préfère Stevie Wonder à Frank Michaël.

Entre les deux, ça va grouiller de cochons (trois pour être précis), loups, chiens et autres canidés.

Mais comme derrière les mots du conteur et la musique du pianiste se cache des coeurs qui palpitent, il y aura également une histoire d’amour qui finit bien.

Avec Tony Havart et le musicien Cédric Sourd. .

Place Vauquelin Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91 bib.plv@terredauge.fr

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English : Festival Ma Parole ! Librairie La Distillerie.

Show: An animal tale for a malicious keyboard.

L’événement Festival Ma Parole ! Librairie La Distillerie. Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Terre d’Auge Tourisme