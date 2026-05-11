Pont-l’Évêque

Foire à tout

Place du Mal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

L’association Pontépiscojeux organise une foire à tout à Pont-l’Évêque, en même temps que le salon du jeu Ludik, qui se tient à seulement quelques pas de leurs stands ! Profitez au maximum des bonnes affaires et amusez-vous au salon du jeu Ludik.

L’association Pontépiscojeux organise une foire à tout à Pont-l’Évêque, en même temps que le salon du jeu Ludik, qui se tient à seulement quelques pas de leurs stands ! Profitez au maximum des bonnes affaires et amusez-vous au salon du jeu Ludik.

3€ le mètre exterieur uniquement

Contact 06 85 82 54 23

Buvette et restauration sur place .

Place du Mal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 85 82 54 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

The Pontépiscojeux association is organising an all-you-can-eat fair in Pont-l’Évêque, at the same time as the Ludik games fair, which is just a few steps away from their stands! Make the most of the bargains and have fun at the Ludik games fair.

L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Terre d’Auge Tourisme