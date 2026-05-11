Foire à tout Pont-l’Évêque
Foire à tout Pont-l’Évêque dimanche 17 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Foire à tout
Place du Mal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
L’association Pontépiscojeux organise une foire à tout à Pont-l’Évêque, en même temps que le salon du jeu Ludik, qui se tient à seulement quelques pas de leurs stands ! Profitez au maximum des bonnes affaires et amusez-vous au salon du jeu Ludik.
L’association Pontépiscojeux organise une foire à tout à Pont-l’Évêque, en même temps que le salon du jeu Ludik, qui se tient à seulement quelques pas de leurs stands ! Profitez au maximum des bonnes affaires et amusez-vous au salon du jeu Ludik.
3€ le mètre exterieur uniquement
Contact 06 85 82 54 23
Buvette et restauration sur place .
Place du Mal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 85 82 54 23
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English : Foire à tout
The Pontépiscojeux association is organising an all-you-can-eat fair in Pont-l’Évêque, at the same time as the Ludik games fair, which is just a few steps away from their stands! Make the most of the bargains and have fun at the Ludik games fair.
L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Terre d’Auge Tourisme
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