Festival Manga, Médiathèque Musidora, Bois-le-Roi

Informations pratiques

Festival Manga Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Musidora Seine-et-Marne

Atelier limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Venez rencontrer Fabien Dalmasso dessinateur de BD et de Manga pour une masterclass / atelier initiation

Médiathèque Musidora 1 rue de la paix 77590 BOIS LE ROI Bois-le-Roi 77590 Seine-et-Marne Île-de-France 01.60.69.56.04 https://mediatheque-bois-le-roi.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.60.69.54.06 »}] Médiathèque publique de 438 m² ouverte depuis le 26 juin 2025 Gratuit

Près le la gare de Bois le Roi (Ligne R)

Accès PMR

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