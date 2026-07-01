Projection Manga, Médiathèque Musidora, Bois-le-Roi

Informations pratiques

Projection Manga Vendredi 2 octobre, 20h00 Médiathèque Musidora Seine-et-Marne

40 places maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Début du festival manga avec la projection de Métropolis (2001), Film d’animation Manga librement adapté du film de Fritz Lang

Médiathèque Musidora 1 rue de la paix 77590 BOIS LE ROI Bois-le-Roi 77590 Seine-et-Marne Île-de-France 01.60.69.56.04 https://mediatheque-bois-le-roi.c3rb.org/ [{« type »: « phone », « value »: « 01.60.69.54.06 »}] Médiathèque publique de 438 m² ouverte depuis le 26 juin 2025 Gratuit

Près le la gare de Bois le Roi (Ligne R)

Accès PMR

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© Affiche du film droit swank