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AGENDA · Cier-de-Rivière

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES BALADE CONTÉE ET DESSINÉE Cier-de-Rivière

lundi 27 juillet 2026 · Cier-de-Rivière

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
ÉGLISE
Ville
31510 Cier-de-Rivière
Département
Haute-Garonne
Tarif

Cier-de-Rivière

FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES BALADE CONTÉE ET DESSINÉE

ÉGLISE Cier-de-Rivière Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Une conteuse et une autrice de BD promènent les enfants autour d’un lieu et d’un conte. Le décor devient la scène d’un récit animé par le rêve et l’imagination. Ici et là, pinceaux et crayons en fixent des instantanés.
Fatima Piedferré, conteuse (Association commingeoise Le Pont des Arts) & Arkadius
Animé par Fatima Piedferré, conteuse (Association commingeoise Le Pont des Arts) & Arkadius, autrice de Bande Dessinée.   .

ÉGLISE Cier-de-Rivière 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33  contact@lejardindemusiques.fr

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English :

A storyteller and a comic book author guide the children through a location and a story. The setting becomes the stage for a tale brought to life by dreams and imagination. Here and there, paintbrushes and pencils capture snapshots of the moment.
Fatima Piedferré, storyteller (Le Pont des Arts Association in Comminges) & Arkadius

L’événement FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES BALADE CONTÉE ET DESSINÉE Cier-de-Rivière a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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