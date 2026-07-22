AGENDA · Soueich
FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Soueich
vendredi 14 août 2026 · Soueich
Informations pratiques
Soueich
FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES
EGLISE Soueich Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 17:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES
Concert 12 .
EGLISE Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 contact@lejardindemusiques.fr
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English :
MARGUERITE DE COMMINGES FESTIVAL
L’événement FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES SECRETS ET PROMESSES Soueich a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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