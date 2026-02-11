FESTIVAL MARITIME ESCALE À PORT-VENDRES Port-Vendres
vendredi 17 avril 2026.
Port-Vendres Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-20
2026-04-17
Une flotte de voiliers patrimoniaux, des balades en mer, des spectacles et animations pour tous vivez un grand festival maritime au cœur de la Côte Vermeille, entre tradition, convivialité et évasion.
Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
A fleet of heritage sailboats, sea cruises, shows and entertainment for all: experience a great maritime festival in the heart of the Côte Vermeille, a blend of tradition, conviviality and escapism.
