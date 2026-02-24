VISITE GUIDEE LA VIE DU PORT ET LA PECHE TRADITIONNELLE Port-Vendres

VISITE GUIDEE LA VIE DU PORT ET LA PECHE TRADITIONNELLE

1, quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

2026-04-18

Plongez au cœur de la vie portuaire et découvrez les traditions de la pêche locale. Une visite guidée authentique pour comprendre le quotidien des marins, leurs savoir-faire et le lien fort qui unit le port à la mer.

Sur réservation.

1, quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Immerse yourself in port life and discover the traditions of local fishing. An authentic guided tour to understand the daily lives of sailors, their skills and the strong link between the port and the sea.

Reservations required.

