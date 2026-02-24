VISITE GUIDEE PORT-VENDRES ET LES BATEAUX DE LEGENDE

1, quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19

Embarquez pour un voyage à travers les siècles depuis la tradition des premiers périples maritimes jusqu’aux ambitions projetées dans la première mondialisation.

Visite guidée spéciale le 17, 18 et 19 avril, commentée par Philippe, à l’occasion de la 2ème édition du Festival Maritime Escale à Port-Vendres . Sur inscription.

English :

Embark on a journey through the centuries, from the tradition of the first maritime voyages to the ambitions of the first globalization.

Special guided tour on April 17, 18 and 19, with commentary by Philippe, on the occasion of the 2nd Escale à Port-Vendres Maritime Festival. Registration required.

L’événement VISITE GUIDEE PORT-VENDRES ET LES BATEAUX DE LEGENDE Port-Vendres a été mis à jour le 2026-02-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE