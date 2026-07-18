Informations pratiques

Cadours

FESTIVAL MÉDIÉVAL DE CADOURS

VILLAGE DE CADOURS Cadours Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Les 7, 8 et 9 août 2026, la commune de Cadours vous invite à remonter le temps à l’occasion de son grand Festival Médiéval et Culturel.

Pendant trois jours, plongez au cœur du Moyen Âge et découvrez un univers fascinant grâce à de nombreuses animations pour toute la famille campements historiques, démonstrations et combats médiévaux, spectacles et animations de rue, musiques et ambiance médiévales, marché d’artisans et exposants, restauration et convivialité, activités pour petits et grands.

Venez vivre une expérience unique dans le cadre exceptionnel de Cadours et partager un moment festif autour du patrimoine, de l’histoire et de la culture. Entrée libre et gratuite. Nous vous attendons nombreux pour ce rendez-vous exceptionnel qui fera de Cadours l’une des capitales médiévales de l’été 2026 ! .

VILLAGE DE CADOURS Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie cedricauge31@orange.fr

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English :

On August 7, 8, and 9, 2026, the town of Cadours invites you to %E0 step back in time %E0 during its grand Medieval and Cultural Festival.

L’événement FESTIVAL MÉDIÉVAL DE CADOURS Cadours a été mis à jour le 2026-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE