FESTIVAL MÔMES Ô CÔEUR AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende
samedi 26 septembre 2026 · Mende
Informations pratiques
Mende
FESTIVAL MÔMES Ô CÔEUR AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 rue de l’Epine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:30:00
fin : 2026-09-27 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27
Festival Mômes Ô Cœur Spectacle Bonne pâte Compagnie La Bagarre
Samedi 26 à 15h45
Dimanche 27 à 11h15 et 14h30
Festival Mômes Ô Cœur Spectacle Bonne pâte Compagnie La Bagarre
Samedi 26 à 15h45
Dimanche 27 à 11h15 et 14h30
Une table, un camembert, une famille, le trop plein, la solitude et la gourmandise. Un court moment où j’invite le public à ma table, dans ma famille, dans mon champ de vache. Dans ce spectacle, Coline Esnault a souhaité parler de la Normandie, loin des plages à touristes, près des vaches, de l’adolescence, de tout ce qui est à accomplir, sans oublier de défendre ce petit bout qu’est l’Orne. Raconter la campagne profonde et se jouer de l’image que l’on s’en fait. Osciller entre la drôlerie qu’inspire un champ de vaches et son folklore pour certains, à la douceur de la solitude d’un département oublié. Une terre rurale que l’on quitte pour vivre une grande aventure mais surtout y revenir pour la même raison.
gratuit Jauge limitée place à prendre à la billetterie du festival .
3 rue de l’Epine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 45 61 77 65 museepatrimoine@mende.fr
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English :
M%F4mes %D4 C?ur Festival Bonne p%E2te Performance by La Bagarre Theater Company
Saturday, the 26th, at 3:45 p.m.
Sunday, the 27th, at 11:15 a.m. and 2:30 p.m.
L’événement FESTIVAL MÔMES Ô CÔEUR AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-20 par Conseil Départemental
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