Informations pratiques

Mende

FESTIVAL MÔMES Ô CÔEUR AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 rue de l’Epine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 14:30:00

fin : 2026-09-27 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Festival Mômes Ô Cœur Spectacle Bonne pâte Compagnie La Bagarre

Samedi 26 à 15h45

Dimanche 27 à 11h15 et 14h30

Festival Mômes Ô Cœur Spectacle Bonne pâte Compagnie La Bagarre

Samedi 26 à 15h45

Dimanche 27 à 11h15 et 14h30

Une table, un camembert, une famille, le trop plein, la solitude et la gourmandise. Un court moment où j’invite le public à ma table, dans ma famille, dans mon champ de vache. Dans ce spectacle, Coline Esnault a souhaité parler de la Normandie, loin des plages à touristes, près des vaches, de l’adolescence, de tout ce qui est à accomplir, sans oublier de défendre ce petit bout qu’est l’Orne. Raconter la campagne profonde et se jouer de l’image que l’on s’en fait. Osciller entre la drôlerie qu’inspire un champ de vaches et son folklore pour certains, à la douceur de la solitude d’un département oublié. Une terre rurale que l’on quitte pour vivre une grande aventure mais surtout y revenir pour la même raison.

gratuit Jauge limitée place à prendre à la billetterie du festival .

3 rue de l’Epine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 45 61 77 65 museepatrimoine@mende.fr

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English :

M%F4mes %D4 C?ur Festival Bonne p%E2te Performance by La Bagarre Theater Company

Saturday, the 26th, at 3:45 p.m.

Sunday, the 27th, at 11:15 a.m. and 2:30 p.m.

L’événement FESTIVAL MÔMES Ô CÔEUR AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende a été mis à jour le 2026-08-20 par Conseil Départemental