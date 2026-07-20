Festival Mosaïque | Fantôme Nogent-sur-Oise
jeudi 24 septembre 2026 · Nogent-sur-Oise
Informations pratiques
Nogent-sur-Oise
Festival Mosaïque | Fantôme
Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:15:00
fin : 2026-09-24 21:15:00
Date(s) :
2026-09-24
A la croisée des arts numériques, de la musique live et du théâtre d’objets, ce ciné-concert raconte le parcours d’un enfant nommé Fantôme, qui, malgré lui, provoque une révolte populaire et l’effondrement d’un système totalitaire. Par la force de l’imaginaire, Fantôme vise à inspirer un soulèvement poétique en transportant le public dans une puissante aventure poétique, onirique et sensible.
Gratuit. Durée: 1h00
Rdv à 20h15 sur la Place des Trois Rois à Nogent-sur-Oise
Programme complet du Festival sur www.faiencerie-theatre.com
Allez-y gratuitement en bus avec les navettes spéciales du festival
A la croisée des arts numériques, de la musique live et du théâtre d’objets, ce ciné-concert raconte le parcours d’un enfant nommé Fantôme, qui, malgré lui, provoque une révolte populaire et l’effondrement d’un système totalitaire. Par la force de l’imaginaire, Fantôme vise à inspirer un soulèvement poétique en transportant le public dans une puissante aventure poétique, onirique et sensible.
Gratuit. Durée: 1h00
Rdv à 20h15 sur la Place des Trois Rois à Nogent-sur-Oise
Programme complet du Festival sur www.faiencerie-theatre.com
Allez-y gratuitement en bus avec les navettes spéciales du festival .
Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the crossroads of digital arts, live music, and object theater, this film-concert tells the story of a child named Fantôme, who, despitesingle-handedly sparks a popular uprising and the collapse of a totalitarian system. Through the power of the imagination, Fantôme aims to inspire a poetic awakening by transporting the audience into a rich, poetic, dreamlike, and sensitive adventure.
Free. Duration: 1 hour
Meet at 8:15 p.m. at Place des Trois Rois in Nogent-sur-Oise
Full festival program at www.faiencerie-theatre.com
Ride for free on the festival’s special shuttle buses
L’événement Festival Mosaïque | Fantôme Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise
À voir aussi à Nogent-sur-Oise (Oise)
- L’encre et le geste, parc hébert, Nogent-sur-Oise 30 août 2026