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Festival Mosaïque | Fantôme Nogent-sur-Oise

jeudi 24 septembre 2026 · Nogent-sur-Oise

Festival Mosaïque | Fantôme Nogent-sur-Oise

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
20:15:00
Adresse
Place des 3 Rois
Ville
60180 Nogent-sur-Oise
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Nogent-sur-Oise

Festival Mosaïque | Fantôme

Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:15:00
fin : 2026-09-24 21:15:00

Date(s) :
2026-09-24

A la croi­sée des arts numé­riques, de la musique live et du théâtre d’objets, ce ciné-concert raconte le parcours d’un enfant nommé Fantôme, qui, malgré lui, provoque une révolte popu­laire et l’ef­fon­dre­ment d’un système tota­li­taire. Par la force de l’ima­gi­naire, Fantôme vise à inspi­rer un soulè­ve­ment poétique en trans­por­tant le public dans une puis­sante aven­ture poétique, onirique et sensible.

Gratuit. Durée: 1h00
Rdv à 20h15 sur la Place des Trois Rois à Nogent-sur-Oise
Programme complet du Festival sur www.faiencerie-theatre.com
Allez-y gratui­te­ment en bus avec les navettes spéciales du festival
A la croi­sée des arts numé­riques, de la musique live et du théâtre d’objets, ce ciné-concert raconte le parcours d’un enfant nommé Fantôme, qui, malgré lui, provoque une révolte popu­laire et l’ef­fon­dre­ment d’un système tota­li­taire. Par la force de l’ima­gi­naire, Fantôme vise à inspi­rer un soulè­ve­ment poétique en trans­por­tant le public dans une puis­sante aven­ture poétique, onirique et sensible.

Gratuit. Durée: 1h00
Rdv à 20h15 sur la Place des Trois Rois à Nogent-sur-Oise
Programme complet du Festival sur www.faiencerie-theatre.com
Allez-y gratui­te­ment en bus avec les navettes spéciales du festival   .

Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01  accueil@faiencerie-theatre.com

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English :

At the crossroads of digital arts, live music, and object theater, this film-concert tells the story of a child named Fantôme, who, despitesingle-handedly sparks a popular uprising and the collapse of a totalitarian system. Through the power of the imagination, Fantôme aims to inspire a poetic awakening by transporting the audience into a rich, poetic, dreamlike, and sensitive adventure.

Free. Duration: 1 hour
Meet at 8:15 p.m. at Place des Trois Rois in Nogent-sur-Oise
Full festival program at www.faiencerie-theatre.com
Ride for free on the festival’s special shuttle buses

L’événement Festival Mosaïque | Fantôme Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Creil Sud Oise

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