Festival mots d’ici mots d’ailleurs Médiathèque Salim Hatubou 1 Rue des Frégates 13015 Marseille 15e Arrondissement

Marseille 15e Arrondissement

Festival mots d’ici mots d’ailleurs

Du 19/05 au 29/05/2026 tous les jours.

En fonction du programme. Médiathèque Salim Hatubou 1 Rue des Frégates 13015 Bibliothèque Saint-André 6 Boulevard Jean Salducci, 13016 Marseille Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-19

Le festival Mots d’ici mots d’ailleurs est un festival qui propose 10 jours de programmation gratuite dans plusieurs lieux du 15 et 16èmes arrondissements de Marseille autour de la lecture, de l’écriture et de l’oralité.

Le festival Mots d’ici mots d’ailleurs se déroule cette année du 19 au 29 mai 2026 dans les 15ème et 16ème arrondissements de Marseille.

La programmation est riche, plurielle et gratuite. Elle a été construite en partenariat avec les structures socio culturelles du territoire et pour les habitant.es.

Le but, cette année encore et pour la 4ème fois, est de donner à voir le dynamisme des 15 et 16ème arrondissements en terme de lecture, de l’écriture et de l’oralité.

Entre lectures publiques, projections, ateliers avec des autrices illustratrices, un spectacle et des rendez-vous conviviaux, nous vous invitons à venir découvrir l’univers des Mots d’ici & d’ailleurs.



Voici plusieurs évènements qui font partie de la programmation

Mardi 19 mai

18h Inauguration du festival un moment de partage autour de la création du recueil de textes Croisons nos mondes par les habitant.es. Apéritif offert.

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des frégates 13015 Marseille.



Mercredi 20 mai

10h30 Atelier d’écriture pour adultes. Un moment ludique et à la portée de tous et toutes pour explorer ses mondes imaginaires.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Jean Salducci 13016



Toute la journée ateliers créatifs avec des artistes, lectures et projections pour tous les âges et pour les familles.

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des frégates. 13015



18h Sortie de résidence du Baron Perché avec les élèves de l’Estaque Gare et du collège Henri Barnier. Accompagnés pas la compagnie Officine Barbacane Théâtrale.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Jean Salducci 13016



Vendredi 22 mai

17h30-18h30 Lecture de Kamishibaï. Les ambassadrices du livre, un groupe de femmes accompagnées par l’association peuple et culture, présentent leur histoire Bleu agitée. Un très beau moment de découverte.

Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Jean Salducci 13016







Samedi 23 mai



10h30 Lectures savoureuses Des bénévoles de Lire et faire lire partagent des lectures sur le thème de la gastronomie. De quoi mettre l’eau à la bouche aux grands comme aux petits.



Monticole culinaire (restaurant) 1 rue des frégates 13015 Marseille.



Vendredi 29 mai

A partir de 15h45 jusqu’à 19h00 fête de clôture du festival. Ateliers avec les artistes Sandra Poirot Chérif, Célie Miloch et Evane Priou, Spectacle de conte et un buffet convivial offert. Un moment idéal pour terminer la semaine en beauté avec les enfants.

Médiathèque Salim Hatubou 1 rue des frégates 13015 Marseille.



Et pleins d’autres lectures, activités et restitution de projet de territoire. .

Médiathèque Salim Hatubou 1 Rue des Frégates 13015 Bibliothèque Saint-André 6 Boulevard Jean Salducci, 13016 Marseille Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 31 46 80 56 lola.burette@laligue13.fr

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English :

The Mots d’ici mots d’ailleurs festival offers 10 days of free programming at several venues in Marseille’s 15th and 16th arrondissements, focusing on reading, writing and oral expression.

L’événement Festival mots d’ici mots d’ailleurs Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille