Narbonne

FESTIVAL MUIQUE & HISTOIRE FEMMES D’ORIENT

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 25 – 25 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13 23:30:00

Date(s) :

2026-07-13

Les Musiciennes d’ORPHEUS 21

Ce programme célèbre les femmes d’Orient, non comme figures symboliques, mais comme présences vivantes, vibrantes à chaque instant, dans chaque geste, chaque souffle, chaque note. Porté par un ensemble entièrement féminin, il fait entendre une histoire façonnée par les femmes, souvent invisible, mais profondément intemporelle.

Un récit sensible, empreint de patience, de courage et de force, qui célèbre aussi cette capacité singulière à donner, à ressentir et à agir.

Sous la direction de Jordi Savall

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

Les Musiciennes d?ORPHEUS 21

This program celebrates Eastern women, not as symbolic figures, but as living presences, vibrant at every moment, in every gesture, every breath, every note. Carried by an all-female ensemble, it reveals a history shaped by women, often invisible, but profoundly timeless.

A sensitive tale, imbued with patience, courage and strength, which also celebrates this singular capacity to give, to feel and to act.

Under the direction of Jordi Savall

L’événement FESTIVAL MUIQUE & HISTOIRE FEMMES D’ORIENT Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi