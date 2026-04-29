Narbonne

ORCHESTRE DIVERTIMENTO

2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne Aude

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:00:00

fin : 2026-05-28 21:20:00

Date(s) :

2026-05-28

La Méditerranée tout en nuances musicales.

Zahia Ziouani, rare femme cheffe d’orchestre en France, présente Cosmopoles, de l’aurore au zénith…, un spectacle pluridisciplinaire voyageant à travers les cultures méditerranéennes.

Mêlant musique symphonique, textes et langue des signes, ce programme traverse la France, la Turquie, l’Afrique du Nord, l’Espagne, la Grèce et l’Italie. Il entrelace musiques traditionnelles, répertoire classique et créations contemporaines.

L’odyssée musicale de Divertimento célèbre la richesse culturelle méditerranéenne, invitant à la découverte et à la rencontre de l’autre. Un projet artistique qui allie patrimoine et modernité.

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2 Avenue Maître Hubert Mouly Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 20

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English :

The Mediterranean in musical nuances.

Zahia Ziouani, France’s rare female conductor, presents Cosmopoles, de l’aurore au zénith…, a multidisciplinary show traveling through Mediterranean cultures.

Combining symphonic music, texts and sign language, this program crosses France, Turkey, North Africa, Spain, Greece and Italy. It interweaves traditional music, the classical repertoire and contemporary creations.

Divertimento’s musical odyssey celebrates the richness of Mediterranean culture, inviting discovery and encounters with others. An artistic project that combines heritage and modernity.

L’événement ORCHESTRE DIVERTIMENTO Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi