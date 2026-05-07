Narbonne

SALON DU LIVRE DU GRAND NARBONNE

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Cette année, la programmation s’inscrit résolument dans le dialogue entre actualité et mémoire. Les rencontres proposées feront écho à des thématiques qui traversent notre époque comme notre territoire l’héritage, la mémoire, l’exil, l’engagement et la création. Le salon investira la ville comme un livre ouvert.

Nous aurons l’honneur d’accueillir Julien Sandrel en tant que parrain de cette édition. Révélé au grand public par La Chambre des merveilles, il a su toucher plus de deux millions de lecteurs grâce à une écriture sensible et profondément humaine. Son dernier roman, Le jour où Rose a disparu, aborde avec force la question des violences faites aux femmes. Un thème qui résonne particulièrement avec les engagements portés sur notre territoire, notamment à travers la Maison des Femmes de Narbonne.

Roman, essai, histoire, littérature jeunesse, bande dessinée toutes les formes d’écriture auront leur place, parce que la lecture est une manière de comprendre le monde, mais aussi de mieux saisir ce qui fait la singularité d’un territoire et de celles et ceux qui l’habitent.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 58 14 63

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English :

This year, the program is firmly rooted in the dialogue between current events and memory. The encounters on offer will echo the themes that run through our time and place: heritage, memory, exile, commitment and creation. The fair will take over the city like an open book.

We are honored to welcome Julien Sandrel as patron of this year?s event. Revealed to the general public with La Chambre des merveilles, he has touched over two million readers with his sensitive and deeply human writing. His latest novel, Le jour où Rose a disparu, deals forcefully with the issue of violence against women. A theme that resonates particularly with the commitments made in our region, notably through the Maison des Femmes de Narbonne.

Novels, essays, history, children?s literature, comics: all forms of writing will have their place, because reading is a way of understanding the world, but also of better grasping what makes a territory and the people who live there so unique.

L’événement SALON DU LIVRE DU GRAND NARBONNE Narbonne a été mis à jour le 2026-05-04 par A.D.T. de l’Aude 11 ADT