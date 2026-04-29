Narbonne

(…) PARENTHÈSE POINTS PARENTHÈSE TITRE EN TOUTES LETTRES

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Des crayons et un fil suspendu pour une rencontre insolite Sébastien Le Guen Cie Lonely Circus

Sébastien Le Guen, funambule et dessinateur, s’installe en ville. Avec son fil de fer tendu entre deux arbres, il ne passe jamais inaperçu. Pendant deux jours, devant les curieux, l’homme s’entraîne plusieurs heures, puis consacre le reste de son temps à croquer ce qui se produit près de lui et ce qu’on lui dit. De ces rencontres, Sébastien dresse plusieurs portraits qu’il accroche progressivement autour de sa caravane. Et bientôt, comme dans une exposition, ses esquisses envahissent l’espace public.

Le 3ème jour, l’artiste convie les spectateurs à une restitution. Sans un mot, debout sur son fil, il joue les équilibristes tout en dessinant ces jours à leurs côtés sur des feuilles de papier. Il déroule la vie de leur quartier, leur cédant ainsi une ultime trace écrite de son passage.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 90 90 00

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English :

Pencils and a suspended wire for an unusual encounter Sébastien Le Guen Cie Lonely Circus

Sébastien Le Guen, tightrope walker and draughtsman, takes up residence in town. With his wire strung between two trees, he never goes unnoticed. For two days, in front of curious onlookers, the man trains for several hours, then spends the rest of his time sketching what happens around him and what people say to him. From these encounters, Sébastien draws several portraits, which he gradually hangs around his caravan. And soon, as in an exhibition, his sketches invade the public space.

On the 3rd day, the artist invites spectators to a performance. Without a word, standing on his wire, he plays the balancing act while drawing these days alongside them on sheets of paper. He unrolls the life of their neighborhood, leaving them a final written trace of his passage.

L’événement (…) PARENTHÈSE POINTS PARENTHÈSE TITRE EN TOUTES LETTRES Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi