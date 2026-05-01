Narbonne

PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS FONTFROIDE

Narbonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:30:00

fin : 2026-05-25 15:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Le pique-nique des vignerons indépendants.

Apportez votre pique-nique et laissez-vous séduire par le cadre champêtre et authentique du Domaine Saint Julien de Septime.

Le Domaine Saint Julien de Septime vous invite à passer un moment convivial, placé sous le signe du partage, de la découverte et de la bonne humeur.

Entre nature, terroir et passion du vin, venez vivre une expérience similaire et chaleureuse eu cœur du domaine.

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Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 41 06 92

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English :

The independent winegrowers’ picnic.

Bring your picnic and let yourself be seduced by the authentic country setting of Domaine Saint Julien de Septime.

The Domaine Saint Julien de Septime invites you to spend a convivial moment of sharing, discovery and good humor.

Come and enjoy a similar experience at the heart of the estate, combining nature, terroir and a passion for wine.

L’événement PIQUE-NIQUE CHEZ LES VIGNERONS INDÉPENDANTS FONTFROIDE Narbonne a été mis à jour le 2026-05-15 par