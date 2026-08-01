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AGENDA · Saint-Secondin

Festival multi époques Saint-Secondin

samedi 29 août 2026 · Saint-Secondin

Festival multi époques Saint-Secondin

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Ranch Hialeah
Ville
86350 Saint-Secondin
Département
Vienne
Tarif

Saint-Secondin

Festival multi époques

Ranch Hialeah Saint-Secondin Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Voyagez à travers le temps !
Tout le week-end
– Buvette
– Food-trucks
– Concert
– Artisans
– Animations pour petits et grands !

Dimanche matin expositon cruising   .

Ranch Hialeah Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 87 34 

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English : Festival multi époques

L’événement Festival multi époques Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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