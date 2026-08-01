AGENDA · Saint-Secondin
Festival multi époques Saint-Secondin
samedi 29 août 2026 · Saint-Secondin
Informations pratiques
Saint-Secondin
Festival multi époques
Ranch Hialeah Saint-Secondin Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Voyagez à travers le temps !
Tout le week-end
– Buvette
– Food-trucks
– Concert
– Artisans
– Animations pour petits et grands !
Dimanche matin expositon cruising .
Ranch Hialeah Saint-Secondin 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 74 87 34
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English : Festival multi époques
L’événement Festival multi époques Saint-Secondin a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou