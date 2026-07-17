Festival MursMurs au Vivier Ma belle cousine Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion

Informations pratiques

Saint-Gervais-sur-Roubion

Festival MursMurs au Vivier Ma belle cousine

Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Dans le cadre du festival MursMurs au Vivier nous vous proposons de découvrir la pièce Ma belle cousine de la compagnie drômoise de la Cigale.

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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr

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English :

As part of the MursMurs festival at Le Vivier, we invite you to discover the play Ma belle cousine by the Dremois-based theater company La Cigale.

L’événement Festival MursMurs au Vivier Ma belle cousine Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération