Festival MursMurs au Vivier Ma belle cousine Domaine du Vivier Saint-Gervais-sur-Roubion
vendredi 7 août 2026 · Domaine du Vivier · Saint-Gervais-sur-Roubion
Informations pratiques
Saint-Gervais-sur-Roubion
Festival MursMurs au Vivier Ma belle cousine
Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion Drôme
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Dans le cadre du festival MursMurs au Vivier nous vous proposons de découvrir la pièce Ma belle cousine de la compagnie drômoise de la Cigale.
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Domaine du Vivier 930 Chemin des Trois Communes Saint-Gervais-sur-Roubion 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 67 99 09 sceneduvivier@orange.fr
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English :
As part of the MursMurs festival at Le Vivier, we invite you to discover the play Ma belle cousine by the Dremois-based theater company La Cigale.
L’événement Festival MursMurs au Vivier Ma belle cousine Saint-Gervais-sur-Roubion a été mis à jour le 2026-07-17 par Montélimar Tourisme Agglomération