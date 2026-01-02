Festival Music All Fest Salles des Floralies La Baule-Escoublac

La Baule-Escoublac

Festival Music All Fest

Salles des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 23:59:00

Date(s) :

2026-10-10

Vivez une expérience sonore hors du commun avec MUSIC ALL FEST, le festival qui électrise La Baule !

Au programme: Elton tribute un concert hommage à Elton John et Tramp experience un concert au rythme de la musique de SuperTramp. .

Salles des Floralies Place des Salines La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 98 93 13 13

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English :

L’événement Festival Music All Fest La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-05-27 par ADT44