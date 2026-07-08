Informations pratiques

Festival Musica Vir’Live Complexe sportif Paul Faubet, rue Moderis, 33720 Virelade, Gironde Virelade 11 et 12 septembre

Le Festival Musica Vir’live est un festival familial musical, organisé par les associations vireladaises, qui aura lieu les 11 & 12 Septembre au Complexe sportif de Virelade.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-11T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-12T23:59:00.000+02:00

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Complexe sportif Paul Faubet, rue Moderis, 33720 Virelade, Gironde virelade Virelade



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