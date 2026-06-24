Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pickleball/Beach Volley/Pétanque Virelade vendredi 17 juillet 2026.

Virelade

Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pickleball/Beach Volley/Pétanque

Complexe sportif Paul Faubet Virelade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.

Inscription au tournoi dès 18h sur place. .

Complexe sportif Paul Faubet Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12

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English : Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pickleball/Beach Volley/Pétanque

L’événement Les Vendredis de Cap 33 Tournoi Pickleball/Beach Volley/Pétanque Virelade a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud