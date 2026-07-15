Informations pratiques

Virelade

Festival Musica Vir’Live

Complexe sportif Virelade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 17:30:00

fin : 2026-09-12 22:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Vendredi 11 Septembre

17 h 30 Ouverture des portes et accès au site avec animations et châteaux gonflables pour les enfants

18 h 00 Scène ouvertes pour découvrir de jeunes talents Inscription possible en cliquant ici

19 h 00 Concert Be’n Jane, duo acoustique Pop/Folk

20 h 00 Concert Scène d’été O C’est Nous trio féminin multi-instrumentiste de Fresh Pop Folk électrique et contagieuse

22 h 00 Batucada Borboleta percussions traditionnelles du Brésil

22 h 15 Concert du groupe du chef Philippe Etchebest Chef and the gang reprise Pop Rock

Samedi 12 Septembre

17 h 30 Ouverture des portes et accès au site avec animations et châteaux gonflables pour les enfants

18 h 30 Scène ouvertes pour découvrir de jeunes talents Inscription possible en cliquant ici

19 h 00 Bandas La Txaranga Los Aliados …. .

Complexe sportif Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 27 17 70 mairie@virelade.fr

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English : Festival Musica Vir’Live

L’événement Festival Musica Vir’Live Virelade a été mis à jour le 2026-07-15 par La Gironde du Sud