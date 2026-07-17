Festival Musica Vir’Live, Complexe sportif Paul Faubet, rue Moderis, 33720 Virelade, Gironde, Virelade

Informations pratiques

Festival Musica Vir’Live 11 et 12 septembre Complexe sportif Paul Faubet, rue Moderis, 33720 Virelade, Gironde Gironde

Entrée Gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T17:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T17:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:59:00+02:00

Le Festival Musica Vir’live est un festival familial musical qui aura lieu les 11 & 12 Septembre au Complexe sportif de Virelade. Il est financé par la Mairie de Virelade. Le Département de la Gironde et la CDC Convergence Garonne participent au financement du concert Scènes d’été en Gironde, le vendredi soir.

Il est organisé par les associations de Virelade, et coordonné par l’association Les Loges Virelart’daise.

L’objectif du festival Musica Vir’Live

Tout simplement, proposer un événement local pour se réunir en famille, en musique, et soutenir les associations locales.

En effet, tous les bénéfices de la buvette et de la restauration seront reversés, en totalité, aux associations présentes.

VENDREDI 11 Septembre

• 17 h 30 : Ouverture des portes et accès au site avec animations et châteaux gonflables pour les enfants

• 18 h 00 : Scène ouvertes pour découvrir de jeunes talents

• 19 h 00 : Concert Be’n Jane, duo acoustique Pop/Folk

• 20 h 00 : Concert Scène d’été – O C’est Nous – trio féminin multi-instrumentiste de Fresh Pop Folk électrique et contagieuse

• 22 h 00 : Batucada Borboleta percussions traditionnelles du Brésil

• 22 h 15 : Concert du groupe du chef Philippe Etchebest Chef and the gang – reprise Pop Rock

SAMEDI 12 Septembre

• 17 h 30 : Ouverture des portes et accès au site avec animations et châteaux gonflables pour les enfants

• 18 h 30 : Scène ouvertes pour découvrir de jeunes talents

• 19 h 00 : Bandas La Txaranga « Los Aliados »

• 21 h 00 : Concert Gamy Chansons festives

• 22 h 15 : Banda La Txaranga « Los Aliados »

• 22 h 30 : Concert Sansévérino swing manouche au rock électrique, en passant par le blues et le tango

Les installations à votre disposition

• Des jeux pour les enfants accessibles gratuitement (structures gonflables….)

• Buvette et Restauration

• Un village pour vous installer tranquillement

• Des toilettes sèches

• Un poste de secours

Un festival organisé par les associations de Virelade

Ce festival ne serait pas possible sans l’implication des associations locales et des habitants de Virelade :

• Les Loges Virelart’daise

• A L’Unichoeur

• 2 Pas de Danse

• Avirbol

• Association des Parents d’Elèves de Virelade

• Club de Tir Virelade

• Pétanque Vireladaise

• Société de Chasse de Virelade

• Temps Libre Vireladais

• Tennis Club du Rieufret

Les Soutiens de ce festival

Commune de Virelade

Département de la Gironde

Communauté des communes Converge Garonne

Osmosia Wakeboard Virelade

Nexstone

Le Régent Podensac

Guy Hoquet Virelade

Sortie 13

Super U Podensac

Leroy Merlin Mérignac

Picard Podensac

Le jardin des gourmets Virelade

One Night

AJD Débosselage sans peinture

Complexe sportif Paul Faubet, rue Moderis, 33720 Virelade, Gironde virelade Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.musicavirlive.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/musicavirlivefestival/?locale=fr_FR »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lesloges.virelartdaise/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.youtube.com/watch?v=Uma_BmZOzwg »}, {« type »: « email », « value »: « leslogesvirelartdaise@gmail.com »}]

Le Festival Musica Vir’live est un festival familial musical, organisé par les associations vireladaises, qui aura lieu les 11 & 12 Septembre au Complexe sportif de Virelade.