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Les Vendredis de Cap 33 Boule lyonnaise Virelade

Les Vendredis de Cap 33 Boule lyonnaise Virelade

Les Vendredis de Cap 33 Boule lyonnaise Virelade vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Complexe Sportif Paul Faubet
Ville
33720 Virelade
Département
Gironde
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Virelade

Les Vendredis de Cap 33 Boule lyonnaise

Complexe Sportif Paul Faubet Virelade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-07

Les centres CAP33 vous proposent de nombreuses animations gratuites en partenariat avec les comités sportifs départementaux d’Athlétisme, Aviron, Badminton, Char à Voile, Course d’orientation, Cyclisme, Escrime, Football, Handball, Handisport, Hockey sur gazon, Lutte, Natation, Pelote Basque, Roller et Skateboard, Rugby, Savate Boxe française, Sport adapté, Surf, Tennis et Volley Ball.   .

Complexe Sportif Paul Faubet Virelade 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 55 18 12 

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English : Les Vendredis de Cap 33 Boule lyonnaise

L’événement Les Vendredis de Cap 33 Boule lyonnaise Virelade a été mis à jour le 2026-06-24 par La Gironde du Sud

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