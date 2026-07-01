Festival musical là-haut sur la colline Récital harpe et voix avec Elen Eugénie Hervochon Église romane de Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Saint-Clément-sur-Guye

Festival musical là-haut sur la colline Récital harpe et voix avec Elen Eugénie Hervochon

Église romane de Saint-Clément-sur-Guye Rue de l’Église Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 17:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre de la célébration du Jubilé de l’Association de sauvegarde et de mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye So’ Harp’, Récital commenté chant lyrique et harpe. Les secrets de la harpe et de l’art lyrique dévoilés comprendre, écouter, ressentir.

Dotée d’une triple formation artistique (Diplôme de Harpe, formation théâtrale au Cours Florent, Diplôme Supérieur d’Exécution en Chant Lyrique et Diplôme de Solfège à l’École Normale de Musique de Paris), Elen se produit régulièrement dans diverses productions du récital soliste à la musique de chambre en passant par les spectacles musicaux. Dans le récital So’harp’, elle présente l’univers de l’art lyrique et de la harpe, la richesse de ces répertoires. Du classique au flamenco en passant par le romantique, les cordes voltigent de concert et nous transportent hors du temps. .

Église romane de Saint-Clément-sur-Guye Rue de l’Église Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asso.sauvegarde.st.clement@gmail.com

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English : Festival musical là-haut sur la colline Récital harpe et voix avec Elen Eugénie Hervochon

L’événement Festival musical là-haut sur la colline Récital harpe et voix avec Elen Eugénie Hervochon Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)