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Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac

Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac

Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Route de Salles

Ville : 86150 Millac

Département : Vienne

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Millac

Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins

Route de Salles Millac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Le festival Musiqu’à l’eau s’associe avec le Pays d’Art et d’Histoire de la communauté de communes de Vienne et Gartempe pour proposer une traversée de la Vienne musicale et historique. Chaque intervention musicale sera précédée par une intervention d’environ 30 min de Béatrice Guyonnet, du Pays d’Art et d’Histoire, sur des histoires de traversées de la Vienne.

18h “D’une rive à l’autre”, histoire de la traversée de la Vienne
18h30 Concert de chants de marins
Route de salles, bords de Vienne
MILLAC

20h “D’une rive à l’autre”, histoire de la traversée de la Vienne
20h30 Concert de chants de marins
Port de salles
LE VIGEANT   .

Route de Salles Millac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine   contact@laboulit.fr

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English : Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins

L’événement Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne