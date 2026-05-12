Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac
Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac mercredi 15 juillet 2026.
Millac
Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins
Route de Salles Millac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15 21:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Le festival Musiqu’à l’eau s’associe avec le Pays d’Art et d’Histoire de la communauté de communes de Vienne et Gartempe pour proposer une traversée de la Vienne musicale et historique. Chaque intervention musicale sera précédée par une intervention d’environ 30 min de Béatrice Guyonnet, du Pays d’Art et d’Histoire, sur des histoires de traversées de la Vienne.
18h “D’une rive à l’autre”, histoire de la traversée de la Vienne
18h30 Concert de chants de marins
Route de salles, bords de Vienne
MILLAC
20h “D’une rive à l’autre”, histoire de la traversée de la Vienne
20h30 Concert de chants de marins
Port de salles
LE VIGEANT .
Route de Salles Millac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
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English : Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins
L’événement Festival Musiqu’à l’eau: chants de marins Millac a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne