Millac

Spectacle A tiroirs ouverts

Stade Millac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 16:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Quelques planches, une table, des tabourets, des balles tantôt objets de jonglage, compagnons de jeu, personnages imaginaires…

Un homme seul, un brin cabot, se prend les pieds dans les plis de la vie, tombe, se relève, se lance des défis, multiplie les situations loufoques, parle à ses balles, crée malgré lui une symphonie étrange…

Un numéro solo, technique, poétique, absurde, mêlant jongle, clown, musique live amplifiée et mixée, danse et théâtre d’objet.

Co-diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre et commune de Millac.

Dans le cadre de l’Assemblée annuelle organisée par le Comité des fêtes et la commune. Vide grenier toute la journée. .

Stade Millac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Spectacle A tiroirs ouverts

L’événement Spectacle A tiroirs ouverts Millac a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne