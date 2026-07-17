Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique Ferme des Ruelles Tilly
samedi 29 août 2026 · Ferme des Ruelles · Tilly
Informations pratiques
Tilly
Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique
Ferme des Ruelles 4 rue des Ruelles Tilly Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 11:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Trois chefs-d’œuvre de l’impressionnisme musical à apprécier dans le cadre exceptionnel de la Ferme des Ruelles. Les couleurs chatoyantes du Trio à cordes de Cras, la fougue enivrante du Quatuor de Debussy, le raffinement espiègle de la Sonate pour flûte et harpe de Bax resplendiront en plein air, à quelques encablures de Giverny et des jardins de Monet et au milieu des paysages qui inspirèrent les peintres et musiciens de l’époque.
Au programme
Jean Cras Trio à cordes
Arnold Bax Trio élégiaque pour flûte, alto et harpe
Claude Debussy Quatuor à cordes en sol mineur, op. 10 L. 85
️ Tarif 16 €
Gratuit pour les moins de 12 ans
️ Pique-nique, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)
Placement libre dans la limite des places disponibles .
Ferme des Ruelles 4 rue des Ruelles Tilly 27510 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11
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English : Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique
L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique Tilly a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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