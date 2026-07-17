Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique Ferme des Ruelles Tilly

Informations pratiques

Tilly

Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique

Ferme des Ruelles 4 rue des Ruelles Tilly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 11:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Trois chefs-d’œuvre de l’impressionnisme musical à apprécier dans le cadre exceptionnel de la Ferme des Ruelles. Les couleurs chatoyantes du Trio à cordes de Cras, la fougue enivrante du Quatuor de Debussy, le raffinement espiègle de la Sonate pour flûte et harpe de Bax resplendiront en plein air, à quelques encablures de Giverny et des jardins de Monet et au milieu des paysages qui inspirèrent les peintres et musiciens de l’époque.

Au programme

Jean Cras Trio à cordes

Arnold Bax Trio élégiaque pour flûte, alto et harpe

Claude Debussy Quatuor à cordes en sol mineur, op. 10 L. 85

️ Tarif 16 €

Gratuit pour les moins de 12 ans

️ Pique-nique, sur réservation (06 13 15 12 11, au plus tard 48h avant)

Placement libre dans la limite des places disponibles .

Ferme des Ruelles 4 rue des Ruelles Tilly 27510 Eure Normandie +33 6 13 15 12 11

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English : Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique

L’événement Festival Musique en bord de Seine Concert pique-nique Tilly a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération