Troc des plantes et octobre rose

Tilly Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

C’est l’occasion parfaite de découvrir les talents locaux et de partager un moment convivial autour des produits artisanaux, créations artistiques et délices régionaux.

Au programme de la matinée: dépôts des plantes et objets puis échanges conviviaux (plantes d’intérieur, d’extérieur, graines, boutures, etc …). Atelier de bouturage: apprenez à multiplier vos plantes !

Petite restauration et boissons sur place. .

Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 44 41 39 tillyloisirs36@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s the perfect opportunity to discover local talent and share a convivial moment around handcrafted products, artistic creations and regional delicacies.

L’événement Troc des plantes et octobre rose Tilly a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne