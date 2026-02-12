Marché tillotin

Tilly Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-22 09:00:00

fin : 2026-11-22 17:00:00

Date(s) :

2026-11-22

C’est l’occasion parfaite de découvrir les talents locaux et de partager un moment convivial autour des produits artisanaux, créations artistiques et délices régionaux.

Tilly Loisirs organise son marché tillotin produits locaux, artisans, artistes et des passionnés sont eu rendez-vous. Ils vont nous plonger dans leur univers et nous dévoilent leurs métiers étonnants, leurs produits et toute la magie de leurs compétences, passions et savoirs-faire. .

Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 44 41 39 tillyloisirs36@gmail.com

English :

It’s the perfect opportunity to discover local talent and share a convivial moment around handcrafted products, artistic creations and regional delicacies.

L’événement Marché tillotin Tilly a été mis à jour le 2026-02-12 par Destination Brenne