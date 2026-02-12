Concours de pêche Tilly

Concours de pêche

Le Peu de Tilly Tilly Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez partager un moment chaleureux en famille lors de notre concours de pêche spécialement dédié aux plus jeunes !Familles

Une belle occasion d’initier les enfants à la pêche tout en sensibilisant au respect de la nature. Ici, chaque poisson est relâché dans son milieu.

Des souvenirs inoubliables et de belles surprises à la clé !

Participez nombreux pour faire de cette journée un moment mémorable pour petits et grands !

Pêche au coup avec un canne de longueur 3 m maximum.

Classement au poids et au nombre de poissons. Résultat à partir de 12h . Suivi d’un repas champêtre organise par l’association TILLY LOISIRS Grillades au barbecue .

Le Peu de Tilly Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 44 41 39 tillyloisirs36@gmail.com

English :

Come and share a warm family moment during our fishing competition specially dedicated to youngsters!

