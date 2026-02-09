Raconte nous le paysage Tilly, récit au fil de la Benaize Tilly

Raconte nous le paysage Tilly, récit au fil de la Benaize

Début : Mercredi 2026-06-17 09:00:00

fin : 2026-06-17 12:30:00

2026-06-17

Balade à la découverte des paysages de bocage de la vallée de la Benaize

Balade commentée de 7 km dans la vallée de la Benaize, au départ de Vieilleville. Entre blocs de granite, eaux vives et bocage vallonné, le chemin se faufile dans un paysage préservé. Ces paysages peuvent évoqués ceux décrits par George Sand. .

Vieilleville Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

A walk to discover the bocage landscapes of the Benaize valley

