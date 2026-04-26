Festival Castel ‘Arts Castel des Bruyères Tilly
Festival Castel ‘Arts Castel des Bruyères Tilly vendredi 3 juillet 2026.
Tilly
Festival Castel ‘Arts
Castel des Bruyères 2 route de Vernon Tilly Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03 01:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Festival CASTEL’ARTS Escale Cubaine à Tilly !
Le vendredi 3 juillet 2026 de 17h à 01h, le Castel des Bruyères s’enflamme aux rythmes de Cuba ! Plus qu’un festival, le CASTEL’ARTS est une aventure inclusive unique, co-organisée par des personnes en situation de handicap, des professionnels et des bénévoles pour célébrer le vivre ensemble .
Au programme
– Concert Cubain & Spectacles de danses latines.
– Initiations Salsa & Bachata et grand Carnaval.
– Marché artisanal, buvette et restauration sur place.
Infos clés
– Lieu 2 route de Vernon, 27510 Tilly.
– Tarifs Entrée 7 € | Formule repas 15 € | Gratuit -12 ans.
– Bon plan Entrée à 5 € seulement entre 17h et 19h !
Un rendez-vous culturel incontournable, festif et solidaire, ouvert à tous ! .
Castel des Bruyères 2 route de Vernon Tilly 27510 Eure Normandie +33 2 32 77 54 00 siege.social@apeer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Castel ‘Arts
L’événement Festival Castel ‘Arts Tilly a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Tilly (Eure)
- Balade à pied n°64 La vallée de la Benaize Tilly Indre 1 mai 2026
- Raconte nous le paysage Tilly, récit au fil de la Benaize Tilly 17 juin 2026
- La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Tilly 19 juillet 2026
- Concours de pêche Tilly 19 juillet 2026
- Troc des plantes et octobre rose Tilly 17 octobre 2026