Festival Castel ‘Arts Castel des Bruyères Tilly

Tilly

Festival Castel ‘Arts

Castel des Bruyères 2 route de Vernon Tilly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 01:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Festival CASTEL’ARTS Escale Cubaine à Tilly !

Le vendredi 3 juillet 2026 de 17h à 01h, le Castel des Bruyères s’enflamme aux rythmes de Cuba ! Plus qu’un festival, le CASTEL’ARTS est une aventure inclusive unique, co-organisée par des personnes en situation de handicap, des professionnels et des bénévoles pour célébrer le vivre ensemble .

Au programme

– Concert Cubain & Spectacles de danses latines.

– Initiations Salsa & Bachata et grand Carnaval.

– Marché artisanal, buvette et restauration sur place.

Infos clés

– Lieu 2 route de Vernon, 27510 Tilly.

– Tarifs Entrée 7 € | Formule repas 15 € | Gratuit -12 ans.

– Bon plan Entrée à 5 € seulement entre 17h et 19h !

Un rendez-vous culturel incontournable, festif et solidaire, ouvert à tous ! .

Castel des Bruyères 2 route de Vernon Tilly 27510 Eure Normandie +33 2 32 77 54 00 siege.social@apeer.fr

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English : Festival Castel ‘Arts

L’événement Festival Castel ‘Arts Tilly a été mis à jour le 2026-04-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération