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La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Tilly

La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Tilly

La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Tilly dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 36310 Tilly

Département : Indre

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif enfant

Tilly

La guerre de 100 ans contée par un anglais amical

Place de l’église Tilly Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Redécouvrons l’histoire de la guerre de Cent Ans au travers des vestiges de cette époque.
La Guerre de Cent Ans a profondément marqué notre territoire. Samuel, votre Anglais amical , nous plonge dans les batailles qui ont jalonné ce conflit entre la France et l’Angleterre, tout en découvrant les vestiges encore visibles aujourd’hui. 5  .

Place de l’église Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28  accueil@destination-brenne.fr

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English :

Rediscover the history of the Hundred Years’ War through the vestiges of that era.

L’événement La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Tilly a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne

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