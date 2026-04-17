Tilly

La guerre de 100 ans contée par un anglais amical

Place de l’église Tilly Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Redécouvrons l’histoire de la guerre de Cent Ans au travers des vestiges de cette époque.

La Guerre de Cent Ans a profondément marqué notre territoire. Samuel, votre Anglais amical , nous plonge dans les batailles qui ont jalonné ce conflit entre la France et l’Angleterre, tout en découvrant les vestiges encore visibles aujourd’hui. 5 .

Place de l’église Tilly 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

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English :

Rediscover the history of the Hundred Years’ War through the vestiges of that era.

L’événement La guerre de 100 ans contée par un anglais amical Tilly a été mis à jour le 2026-04-17 par Destination Brenne