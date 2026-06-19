Informations pratiques

Tilly

Festival Castel ‘Arts

Rue Grande Tilly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Le Comité des fêtes de Tilly organise sa traditionnelle foire à tout le dimanche 5 juillet. Venez chiner, déballer ou simplement vous promener tout au long de la journée. .

Rue Grande Tilly 27510 Eure Normandie +33 6 76 74 33 62 comitetilly2.0@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Castel ‘Arts

L’événement Festival Castel ‘Arts Tilly a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération