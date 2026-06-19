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AGENDA · Tilly

Festival Castel ‘Arts Tilly

dimanche 5 juillet 2026 · Tilly

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue Grande
Ville
27510 Tilly
Département
Eure
Tarif

Tilly

Festival Castel ‘Arts

Rue Grande Tilly Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Le Comité des fêtes de Tilly organise sa traditionnelle foire à tout le dimanche 5 juillet. Venez chiner, déballer ou simplement vous promener tout au long de la journée.   .

Rue Grande Tilly 27510 Eure Normandie +33 6 76 74 33 62  comitetilly2.0@gmail.com

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English : Festival Castel ‘Arts

L’événement Festival Castel ‘Arts Tilly a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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