AGENDA · Tilly
Festival Castel ‘Arts Tilly
dimanche 5 juillet 2026 · Tilly
Informations pratiques
Tilly
Festival Castel ‘Arts
Rue Grande Tilly Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le Comité des fêtes de Tilly organise sa traditionnelle foire à tout le dimanche 5 juillet. Venez chiner, déballer ou simplement vous promener tout au long de la journée. .
Rue Grande Tilly 27510 Eure Normandie +33 6 76 74 33 62 comitetilly2.0@gmail.com
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English : Festival Castel ‘Arts
L’événement Festival Castel ‘Arts Tilly a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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