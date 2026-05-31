Festival Musique en Omois, Mont-Saint-Père, Mont-Saint-Père
Festival Musique en Omois, Mont-Saint-Père, Mont-Saint-Père vendredi 3 juillet 2026.
Festival Musique en Omois Vendredi 3 juillet, 20h00 Mont-Saint-Père Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T20:00:00+02:00 – 2026-07-03T22:30:00+02:00
Dans le sud de l’Aisne, le festival « Musique en Omois » s’impose comme le rendez-vous incontournable de l’été depuis quarante ans. Le principe : des concerts gratuits et itinérants dans plusieurs villages.
Mont-Saint-Père Mont-Saint-Père Mont-Saint-Père 02400 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/musique.en.omois/ »}]
LMZG + 1ère partie : Shape Musique
DR
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