Informations pratiques

Mont-Saint-Père

Soirée Bal Masqué au Café de la Vallée Mont Saint Père

2 Rue du Val Mont-Saint-Père Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet 2026 à 18h

Soirée bal masqué au café de la vallée à Mont Saint Père.

Dress code chic et masqué.

Vous disposerez d’un coin photos.

Renseignements 07.50.40.04.64 / 06.82.72.79.18

2 rue du Val, 02400 MONT SAINT PERE.

Le 18 juillet 2026 à 18h

Soirée bal masqué au café de la vallée à Mont Saint Père.

Dress code chic et masqué.

Vous disposerez d’un coin photos.

Renseignements 07.50.40.04.64 / 06.82.72.79.18

2 rue du Val, 02400 MONT SAINT PERE. .

2 Rue du Val Mont-Saint-Père 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 72 79 18

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English :

July 18, 2026, at 6:00 p.m.:

Masquerade ball at the Café de la Vallée in Mont Saint-Père.

Dress code: chic and masked.

A photo booth will be available.

For more information: 07.50.40.04.64 / 06.82.72.79.18

2 rue du Val, 02400 MONT SAINT PERE.

L’événement Soirée Bal Masqué au Café de la Vallée Mont Saint Père Mont-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-26 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne