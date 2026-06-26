Soirée Bal Masqué au Café de la Vallée Mont Saint Père Mont-Saint-Père
samedi 18 juillet 2026 · Mont-Saint-Père
Informations pratiques
Mont-Saint-Père
Soirée Bal Masqué au Café de la Vallée Mont Saint Père
2 Rue du Val Mont-Saint-Père Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le 18 juillet 2026 à 18h
Soirée bal masqué au café de la vallée à Mont Saint Père.
Dress code chic et masqué.
Vous disposerez d’un coin photos.
Renseignements 07.50.40.04.64 / 06.82.72.79.18
2 rue du Val, 02400 MONT SAINT PERE.
Le 18 juillet 2026 à 18h
Soirée bal masqué au café de la vallée à Mont Saint Père.
Dress code chic et masqué.
Vous disposerez d’un coin photos.
Renseignements 07.50.40.04.64 / 06.82.72.79.18
2 rue du Val, 02400 MONT SAINT PERE. .
2 Rue du Val Mont-Saint-Père 02400 Aisne Hauts-de-France +33 6 82 72 79 18
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English :
July 18, 2026, at 6:00 p.m.:
Masquerade ball at the Café de la Vallée in Mont Saint-Père.
Dress code: chic and masked.
A photo booth will be available.
For more information: 07.50.40.04.64 / 06.82.72.79.18
2 rue du Val, 02400 MONT SAINT PERE.
L’événement Soirée Bal Masqué au Café de la Vallée Mont Saint Père Mont-Saint-Père a été mis à jour le 2026-06-26 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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