Narbonne

FESTIVAL MUSIQUE & HISTOIRE LE NUOVE MUSICHE

RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne Aude

Tarif : 35 – 35 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 21:30:00

fin : 2026-07-14 23:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Avec Le Nuove Musiche, le programme met en lumière la profonde mutation qui s’opère au début de l’époque baroque, lorsque l’expression du texte et des affects s’impose au cœur de la création musicale.

Musiques de Vincenzo Ruffo, Emilio de Cavalieri, Tobias Hume, Orlando Gibbons, Antony Holborne, Samuel Scheidt, Robert Johnson, William Brade, Girolamo Frescobaldi, Andrea Falconiero, Juan García de Zéspedes, Giovanni Girolamo Kapsberger, Biagio Marini, Tarquinio Merula.

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RD 613 Chemin de Fontfroide Narbonne 11100 Aude Occitanie +33 4 68 45 11 08

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English :

With Le Nuove Musiche, the program highlights the profound changes that took place at the beginning of the Baroque period, when the expression of text and emotion became central to musical creation.

Music by Vincenzo Ruffo, Emilio de Cavalieri, Tobias Hume, Orlando Gibbons, Antony Holborne, Samuel Scheidt, Robert Johnson, William Brade, Girolamo Frescobaldi, Andrea Falconiero, Juan García de Zéspedes, Giovanni Girolamo Kapsberger, Biagio Marini, Tarquinio Merula.

L’événement FESTIVAL MUSIQUE & HISTOIRE LE NUOVE MUSICHE Narbonne a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi