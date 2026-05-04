Festival Musique & Territoire Lucey Église de Lucey Lucey

Lucey

Festival Musique & Territoire Lucey

Église de Lucey 1 Chemin de l’église Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’UAL (Union des Associations de Lucey) et l’ASPHAB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Bruley) organisent le Festival Musique & Territoire afin de valoriser la culture musicale et son patrimoine.

Deux jours, deux villages, deux églises, une même volonté.

Au programme du samedi, à l’église de Lucey

– 18h concert orgue et hautbois avec Jean-Philippe Mathieu et Vincent Tricarri à l’hautbois, et Dominique Breda à l’orgue.

– 20h30 Miserere de Nicolas Clairambault (1ère partie) ; musique du monde profane et sacrée, avec le choeur de femmes de Lunéville et Stéphanie Méréglier au violoncelle, dirigé par Vincent Tricarri (2ème partie)

Programme du dimanche, à l’église de BruleyTout public

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Église de Lucey 1 Chemin de l’église Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est vinenttricarri@yahoo.fr

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English :

UAL (Union des Associations de Lucey) and ASPHAB (Association de Sauvegarde du Patrimoine Historique et Artistique de Bruley) are organizing the Festival Musique & Territoire to promote musical culture and heritage.

Two days, two villages, two churches, one common goal.

Saturday program at Lucey church:

– 6pm: organ and oboe concert with Jean-Philippe Mathieu and Vincent Tricarri on oboe, and Dominique Breda on organ.

– 8:30pm: Miserere by Nicolas Clairambault (part 1); secular and sacred world music, with the Lunéville Women’s Choir and Stéphanie Méréglier on cello, conducted by Vincent Tricarri (part 2)

Sunday program, at Bruley church

L’événement Festival Musique & Territoire Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-05-04 par MT TERRES TOULOISES