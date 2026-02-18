Marche gourmande des Côtes de Toul Maison Lelièvre Lucey

Marche gourmande des Côtes de Toul

Maison Lelièvre 1 rue de la Gare Lucey Meurthe-et-Moselle

Dimanche 2026-06-07 10:30:00

2026-06-07 17:00:00

2026-06-07

Venez nombreux à la Marche Gourmande des Côtes de Toul, dans les vignes au départ de Lucey.

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir le Toulois et ses richesses culinaires et viticoles. Vous aurez à parcourir 10 km sur une boucle entre Lucey et Bruley (150m D+). 7 stands de dégustation vous serons proposés tout le long de cette boucle avec des produits et vins locaux. Le tarif comprend le repas accompagné d’un verre de vin ou de jus de pomme à chaque stand. Pour ceux qui le désireraient, il sera possible d’acheter du vin au verre ou à la bouteille (paiement via HelloAsso).Tout public

Maison Lelièvre 1 rue de la Gare Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est randonneestouloises@gmail.com

English :

Come one, come all to the Marche Gourmande des Côtes de Toul, in the vineyards starting from Lucey.

The aim of this event is to showcase the Toul region and its culinary and wine-growing riches. You’ll have to cover 10 km on a loop between Lucey and Bruley (150m D+). there will be 7 tasting stands along the way, featuring local products and wines. The price includes a meal and a glass of wine or apple juice at each stand. For those who wish, it will be possible to buy wine by the glass or bottle (payment via HelloAsso).

