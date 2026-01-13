Festival Musiques Au Pays de Pierre Loti Le Réquiem de Mozart La Citadelle Le Château-d’Oléron

Festival Musiques Au Pays de Pierre Loti Le Réquiem de Mozart

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 27.5 – 27.5 – 27.5 EUR

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

2026-05-09

Le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti vous invite à un voyage musical, poétique à la Loti.

La Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 contact@festival-mppl.com

English :

The Festival Musiques au Pays de Pierre Loti invites you on a musical and poetic voyage à la Loti.

