Festival musique au pays de Pierre Loti Mélodies françaises de la Mer Cabane ostréicole (port) Le Château-d’Oléron samedi 9 mai 2026.
Cabane ostréicole (port) Avenue du port Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 11.5 – 11.5 – 11.5 EUR
Gratuit de 13 ans.
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09
2026-05-09
Le Festival Musiques au Pays de Pierre Loti vous invite à un voyage musical, poétique à la Loti.
Lieu à confirmer.
Cabane ostréicole (port) Avenue du port Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 65 23 contact@festival-mppl.com
English :
The Festival Musiques au Pays de Pierre Loti invites you on a musical and poetic voyage à la Loti.
Location to be confirmed.
