Festival Tangoleron Milonga avec DJ à la citadelle Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 19:00:00
2026-05-02
Milonga avec le DJ P. Savin. Buvette et pâtisseries.
Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr
English :
Milonga with DJ P. Savin. Refreshments and pastries.
