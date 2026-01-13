Festival Tangoleron Milonga avec DJ à la citadelle Salle de réception de la Citadelle Le Château-d’Oléron

Festival Tangoleron Milonga avec DJ à la citadelle

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 19:00:00

2026-05-02

Milonga avec le DJ P. Savin. Buvette et pâtisseries.

Salle de réception de la Citadelle Avenue de la Citadelle Le Château-d’Oléron 17480 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 02 57 tangoleron@orange.fr

English :

Milonga with DJ P. Savin. Refreshments and pastries.

